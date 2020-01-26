MAÇ SONUCU | Roma-Lazio: 1-1 (Serie A)

Serie A'nın 21. haftasında Roma ile Lazio, derbide karşı karşıya geldi. Başkent derbisi 1-1 tamamlandı.
Roma'nın golünü 26. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Lazio'nun golünü ise 34. dakikada Francescco Acerbi attı.
Ligde 11 maçlık galibiyet serisi son bulan Lazio, haftayı 46 puanla 3. sırada kapattı. Roma ise 39 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı.
Roma'da milli futbolculardan Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken, Mert Çetin ise yedek başladığı maçta süre alamadı.
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