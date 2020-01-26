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MAÇ SONUCU | Roma-Lazio: 1-1 (Serie A)

İTALYA HABERLERİ  | 26.01.2020 22:23 | Son Güncelleme

Serie A'nın 21. haftasında Roma derbi maçta sahasında Lazio ile 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller Dzeko ve Acerbi'den gelirken, Lazio'nun 11 maçlık galibiyet serisi son buldu.

MAÇ SONUCU | Roma-Lazio: 1-1 (Serie A)

Serie A'nın 21. haftasında Roma ile Lazio, derbide karşı karşıya geldi. Başkent derbisi 1-1 tamamlandı.

Roma'nın golünü 26. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Lazio'nun golünü ise 34. dakikada Francescco Acerbi attı.

Ligde 11 maçlık galibiyet serisi son bulan Lazio, haftayı 46 puanla 3. sırada kapattı. Roma ise 39 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı.

Roma'da milli futbolculardan Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken, Mert Çetin ise yedek başladığı maçta süre alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
roma lazio Francesco Acerbi edin dzeko

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