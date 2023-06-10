MAÇ SONUCU: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City! İstanbul'daki dev final nefes kesti...

Son dakika haberleri: İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen ve her iki takımın da müthiş bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf Manchester City oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynana müsabaka, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Rodri kaydetti.

TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYON OLDU!

Bu sonuçla birlikte Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. City, tarihinde ilk kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.

İLK TEHLİKE CITY'DEN!

Dev finale Manchester City hızlı başladı. Maçın 6. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Bernardo Silva, çalımlarla ceza sahasına girdi. Portekizli futbolcu, önünde iki futbolcu olmasına rağmen dar açıdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

BARELLA'NIN TELAŞI GOLÜ KAÇIRTTI!

Karşılaşmanın 26. dakikasında Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson, hazırlık pasları esnasında büyük bir hata yaptı ve topu rakibi Nicolo Barella'ya gönderdi. İtalyan futbolcu, kendisine gelen meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top dışarı çıktı.

ONANA'DAN HAALAND'A GEÇİT YOK!

İlk yarıdaki en net pozisyonlardan biri 27. dakikada gelişti. Kevin De Bruyne'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Erling Haaland, açısı daralmasına rağmen şutunu çekti. Norveçli yıldızın vuruşunu kaleci Onana çeldi ve top, oyun alanına geri döndü.

CITY'DE ŞOK SAKATLIK: DE BRUYNE!

Manchester City, 36. dakikada sakatlık şokuyla sarsıldı. Takımın yıldız orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, adalesini tutarak kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Sağ arka adalesinde problem meydana gelen Belçikalı yıldız, yerini Phil Foden'a bıraktı.

BU KEZ DZEKO SAKATLANDI!

Müsabakanın 57. dakikasında bu kez Inter'den Edin Dzeko sakatlanarak kendisini yere bıraktı. İtalyan temsilcisinin Bosnalı golcüsü, değişiklik istedi ve Romelu Lukaku oyuna dahil oldu.

KARŞI KARŞIYA KAÇTI: LAUTARO!

Inter, 59. dakikada çok etkili geldi. Manchester City savunması, hazırlık pasları yaptığı sırada büyük bir hata yaptı. O esnada topu kovalayan Lautaro Martinez, dar açıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ortada iki arkadaşı boş olmasına rağmen kaleyi düşünen Arjantinli yıldızın şutunu file bekçisi Ederson kurtardı.

RODRI'DEN MÜKEMMEL GOL!

Ve karşılaşmada beklenen gol 68. dakikada geldi. Manchester City'nin geliştirdiği atakta sağ kanatta topla buluşan Bernardo Silva'nın ortası, ceza yayı üzerindeki Rodri'nin önüne düştü. Gelişine muhteşem bir vuruş yapan İspanyol yıldızın şutu filelerle buluştu ve City 1-0 öne geçti.

INTER, DİREĞE TAKILDI!

İtalyan temsilcisi, mücadelenin 70. dakikasında direğe takıldı. Ceza sahasında havalanan topa kafasıyla aşırtma bir vuruş yapan Dimarco'nun şutu direkten döndü. Dönen topa yeniden kafasıyla vuran Dimarco, bu kez de Lukaku'ya takıldı. Ardından City savunması topu uzaklaştırdı.

ANITTA VE BURNA BOY SAHNE ALDI

İstanbul'daki büyük final öncesinde sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı.

Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy, tribünleri dolduran futbolseverlere maç öncesinde keyifli anlar yaşattı.

HAKAN VE İLKAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

İSTANBUL FİNALLERİNİN DEĞİŞMEYEN İSMİ CARSON!

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra yine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesindeki yerini aldı.

37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almıştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlendi.

BİLETLER ASTRONOMİK RAKAMLARA ALICI BULDU

Avrupa futbolunun en önemli gecesinde, Manchester City ile Inter arasındaki büyük finali izlemek isteyen bazı futbolseverler astronomik rakamlar ödemeyi göze aldı.

Final mücadelesinin biletlerine, maçın başlamasına saatler kala bazı internet sitelerinde 100 bin liranın üzerinde fiyat biçildi.

TRİBÜNLERE 'MAVİ'NİN TONLARI HAKİM

Manchester City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri mavinin tonlarına bürüdü.

Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer aldı.

Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalıştı.



