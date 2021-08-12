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MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Dinamo Batumi

12.08.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turunda temsilcimiz Sivasspor, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı ve play-off turunda Kopenhag ile eşleşti.

MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Dinamo Batumi

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaştı. Mücadelenin normal süresi Dinamo Batumi'nin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti. Sivasspor uzatmada durumu 1-1 yaptı ve tur atladı.

Dinamo Batumi'un golünü 79. dakikada Giorgi Pantsulaia kaydetti. Sivasspor'un golü 109. dakikada Jorge Felix'ten geldi.

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. İlk maç 19 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13' dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batumi'nin kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
23' dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.
26' dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.
45' dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

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