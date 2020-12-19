MAÇ SONUCU: Southampton 0-1 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Southampton, Manchester City'i konuk etti.
St. Mary's Stadyumu'nda oynanan müsabaka, City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Ligde 2 hafta sonra kazanan Manchester City, 23 puanla 5. sırada yer aldı. Üst üste 2 haftadır kazanamayan Southampton ise 24 puanla 4. sırada yer buldu.
Manchester City, gelecek hafta Newcastle'ı konuk edecek. Southampton ise Fulham deplasmanına gidecek.
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