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MAÇ SONUCU: Süper Lig'de 6 gollü mükemmel maç! Volkan Demirel'in Hatayspor'u ile Nuri Şahin'in Antalyaspor'u yenişemedi!

01.12.2023 22:10 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Volkan Demirel yönetimindeki Atakaş Hatayspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada gol yağmuru yaşandı. 6 golün atıldığı karşılaşmada taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İşte detaylar...

Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Atakaş Hatayspor ile Nuri Şahin yönetimindeki Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan ve mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Strandberg, 62. dakikada Kerim Alıcı ve 71. dakikada Kilama kaydetti. Antalyaspor'un sayıları ise 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile 57 ve 88. (P) dakikalarda Adam Buksa'dan geldi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI DOLDU

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Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Antalyaspor kalecisi Helton Leite sakatlandı. Kırmızı - beyazlı ekipte oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için Ramzi Safuri uzatma dakikalarında kaleyi korudu ve gol izni vermedi.

Bu skorun ardından üst üste 2. kez berabere kalan Antalyaspor, 20 puanla 7. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez puan kaybeden Hatayspor ise 18 puanla 8. basamakta yer buldu.

Antalyaspor, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Hatayspor ise Başakşehir deplasmanına çıkacak.

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