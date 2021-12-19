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MAÇ SONUCU |Tottenham 2-2 Liverpool

19.12.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham sahasında Liverpool'u konuk etti. Dev maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

MAÇ SONUCU |Tottenham 2-2 Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasındaki Tottenham-Liverpool maçı 2-2 tamamlandı.

Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, puan tablosunun 2. sırasındaki Liverpool'u ağırladı.

Karşılaşma, Tottenham'dan Kane'in 13, Son'un 74, Liverpool'dan Jota'nın 35 ve Robertson'ın 69. dakikada attığı gollerle berabere bitti. Liverpool'un savunma oyuncusu Robertson 77. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool, puanını 41'e, 3 maç eksiği bulunan Tottenham ise 26'ya çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Liverpool
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