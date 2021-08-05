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MAÇ SONUCU | Trabzonspor 3-3 Molde

05.08.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu maçında Trabzonspor ile Molde, 3-3 berabere kaldı. Trabzobspor - Molde maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 3-3 Molde

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'yi ağırladı.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Temsilcimiz Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny attı. Konuk ekip Molde'nin gollerini ise 31 ile 64. dakikalarda Brynhildsen ve 85. dakikada Hussain attı.

Trabzonspor'da Bakasetas'ın 90+5. dakikada kullandığı penaltı direkten döndü.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

508 GÜN SONRA TARAFTAR GELDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Medical Park Stadı'nda son olarak 2019-2020 sezonunda 15 Mart 2020 tarihinde Medipol Başakşehir maçını izleyen taraftarlar, 508 gün sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

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Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Djaniny'nin sağdan yaptığı yerden ortada ceza sahası önünden Hamsik'in şutunda, top üstten dışarı gitti.

  2. dakikada soldan son çizgiye inen Nwakaeme'nin içeriye çevirdiği top, Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top, savunmaya da çarparak üstten kornere çıktı.

  3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Nwakaeme kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

  4. dakikada Hamsik'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Djaniny'den önce topa müdahale eden Molde savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

  5. dakikada topla ceza sahasına giren Gervinho'nun vuruşunda, kaleci Linde gole izin vermedi.

  6. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Hestad'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Brynhildsen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

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Trabzonspor
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