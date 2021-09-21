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MAÇ SONUCU | Udinese 0-4 Napoli

21.09.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A'nın 4. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese'yi 4-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

MAÇ SONUCU | Udinese 0-4 Napoli

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan maçı Napoli 4-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında sessizliği bozan isim Victor Osimhen olurken dakikalar 35'i gösterdiğinde Rrahmani'nin golüyle Napoli ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü rakibine bırakmayan Napoli, 52. dakikada Koulibaly'nin golüyle farkı üçe çıkardı. 84. dakikada Lozano'nun golü skoru 4-0 yaptı ve maçın skoru ortaya çıktı.

Bu sonucun ardından Napoli 12 puana yükselerek 4. maçlar sonunda Serie A'nın zirvesine oturdu. Udinese ise 7 puanda kaldı.

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