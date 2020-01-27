MAÇ SONUCU | Valladolid-Real Madrid: 0-1 (La Liga)

Real Madrid, şampiyonluk mücadelesi verdiği Barcelona'nın puansız tamamladığı La Liga'nın 21. haftasında Valladolid'e konuk oldu.
Başkent ekibi, Nacho'nun 78. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, sahaya ilk 11'de çıktığı maçta 76 dakika oynadı.
Bu sonuçla 46 puana ulaşan Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.
Valladolid ise 22 puanla 16. sırada yer aldı.
(AA)
Roma derbisinde kazanan yok
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye cevap
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı
Galatasaray'a 3 şok birden
Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...
Gümüşhane'den alkış alan hareket
F.Bahçe'den flaş açıklama
Emre Belözoğlu'ndan iddialara tepki
Avcı'nın oğlundan olay paylaşım
Bayern Münih sahasında rahat kazandı
Conte'den Victor Moses açıklaması
İşte Ömer Şişmanoğlu'nun yeni takımı
Altınordu'ya Göztepe'den taze kan
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum