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MAÇ SONUCU | Valladolid-Real Madrid: 0-1 (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 27.01.2020 01:34 | Son Güncelleme

La Liga'da lider Real Madrid, Valladolid'i 1-0 mağlup ederek ilk sıraya çıktı. Real Madrid'e 3 puanı getiren golü Nacho kaydetti.

MAÇ SONUCU | Valladolid-Real Madrid: 0-1 (La Liga)

Real Madrid, şampiyonluk mücadelesi verdiği Barcelona'nın puansız tamamladığı La Liga'nın 21. haftasında Valladolid'e konuk oldu.

Başkent ekibi, Nacho'nun 78. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, sahaya ilk 11'de çıktığı maçta 76 dakika oynadı.

Bu sonuçla 46 puana ulaşan Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.
Valladolid ise 22 puanla 16. sırada yer aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Futbol La Liga real madrid valladolid

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