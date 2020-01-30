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  4. MAÇ SONUCU | West Ham United-Liverpool: 0-2 (İngiltere Premier Ligi)

MAÇ SONUCU | West Ham United-Liverpool: 0-2 (İngiltere Premier Ligi)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.01.2020 00:37 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nde lider Liverpool, West Ham United'ı deplasmanda Salah (penaltı) ve Oxlade Chamberlain'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | West Ham United-Liverpool: 0-2 (İngiltere Premier Ligi)

İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında namağlup lider Liverpool, West Ham United'a konuk oldu.

Liverpool zorlu mücadeleyi Mısırlı yıldızı Salah'ın (penaltıdan) ve Oxlade Chamberlain'in gollerle 2-0 mağlup etti. Liverpool bu galibiyetle puanını 70'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

West Ham United ise 23 puanda kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 41 MAÇ OLDU

Liverpool, West Ham galibiyetiyle Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

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