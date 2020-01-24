MAÇ SONUCU | Wolverhampton-Liverpool: 1-2 (İngiltere Premier Ligi)

Liverpool, zorlu Wolverhampton deplasmanından da 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Liverpool'un gollerini 8. dakikada Henderson ve 84. dakikada Firmino kaydetti. Wolverhampton'ın tek golünü 51. dakikada Jimenez attı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 40 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Liverpool puanını 67'ye yükseltirken Wolverhampton 34 puanda kaldı. Liverpool'un Premier Lig'de yenilmezlik serisi 40 maça çıktı.

