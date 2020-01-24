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MAÇ SONUCU | Wolverhampton-Liverpool: 1-2 (İngiltere Premier Ligi)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.01.2020 01:03 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool fırtınası dinmiyor. Liverpool ligde zorlu Wolverhampton virajını da 2-1'lik skorla geçti. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Henderson ve 84. dakikada Firmino atarken ev sahibi Wolverhampton'ın tek golünü 51. dakikada Jimenez kaydetti.

MAÇ SONUCU | Wolverhampton-Liverpool: 1-2 (İngiltere Premier Ligi)

Liverpool, zorlu Wolverhampton deplasmanından da 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Liverpool'un gollerini 8. dakikada Henderson ve 84. dakikada Firmino kaydetti. Wolverhampton'ın tek golünü 51. dakikada Jimenez attı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 40 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Liverpool puanını 67'ye yükseltirken Wolverhampton 34 puanda kaldı. Liverpool'un Premier Lig'de yenilmezlik serisi 40 maça çıktı.

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