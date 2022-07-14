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  4. Maça 97 kilo girdi, 91 kilo olarak çıktı! Hulk'tan akılalmaz rekor! Kilo vermek isteyenler buraya...

Maça 97 kilo girdi, 91 kilo olarak çıktı! Hulk'tan akılalmaz rekor! Kilo vermek isteyenler buraya...

14.07.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkesi Brezilya'da Atletico Mineiro takımında top koşturan Hulk'tan inanılmaz bir rekor geldi. Bir dönem Beşiktaş'ın da istediği dünya yıldızı futbolcu, 90 dakika oynadığı maçta tam 6 kilo verdiğini açıkladı.

Maça 97 kilo girdi, 91 kilo olarak çıktı! Hulk'tan akılalmaz rekor! Kilo vermek isteyenler buraya...

Dünyanın gelmiş geçmiş en kaslı futbolcuları arasında zirvede yer alan Hulk, Atletico Mineiro-Flamengo maçında 6 kilo verdiğini açıkladı. Karşılaşmaya 97 kilo başlayan Hulk, sahadan 91 kilo olarak ayrıldı.

"30 LİTRE SU İÇTİM AMA İDRARIMI BİLE YAPAMADIM"

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Hulk, "Atletico'ya geldiğimden beri en çok susuz kaldığım maç bu oldu. Maçta tam 6 kilo verdim. Doping testinde 30 litre su içtim ama idrarımı bile yapamadım." dedi.

İDMANDA BİLE 5 KİLO VERİYOR

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Atletico Mineiro Fizyoterapisti Roberto Chiari, takımın yıldızı Hulk için açıklamalarda bulunmuş ve bu durumun daha önce de tekrarlandığını söylemişti. Hulk'un çok terlediğini ve bir anda kilo verdiğini söyleyen Chiari, "Hulk çok fazla terliyor. Oyuncuların terlemesi, vücut ısısını çok iyi ayarlamalarını da sağlar. Bu bir problem değildir ancak bizim onların su ihtiyaçlarını doğru şekilde gidermemizi gerektirir. Bir idmanda terleyerek 5 kilo birden verdiğini fark ettik. En azından 5 kilo almıyor, bu da güzel." ifadelerini kullandı.


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