Macar piyanist Havasi, AKM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Macar piyanist ve besteci Balazs Havasi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.
Franz Liszt Müzik Akademisi'nden mezun olan Havasi, sahnede yaptığı konuşmada, "Türkiye'de geçen sefer de harika bir seyircinin olduğunu hatırlıyorum ve ilk alkışınız için teşekkür ederim. Bu gece de harika bir seyirci var. Size en sevilen parçalarımın yanı sıra en yeni parçalarımı da paylaşmak istiyorum. Çünkü fikirlerinizi gerçekten önemsiyorum." dedi.
Konserde şarkılarının hikayesini anlatan ve bilgiler veren usta piyanist, aralıksız olarak 1,5 saat sahnede kaldı.
Seyircilerin de alkışlarla eşlik ederek ritim tuttuğu Havasi, aralarında "Out Of Space", "Requlem", "Missing", "Storm" ve "Freedom"un olduğu 15 parça çaldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz