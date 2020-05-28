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Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.05.2020 19:27 | Son Güncelleme

Macaristan'da futbol müsabakaları için flaş bir karar verildi. Alınan karar göre 1. Futbol Ligi'nde oynanacak mücadelelerde seyirciye izin verilecek.

Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni

Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, açık alanda düzenlenen müsabakalarda organizatörlerin gerekli önlemleri alması durumunda seyircilerin girişine müsaade edilecek.

Önlemler kapsamında, seyircilerin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 23 Mayıs'ta tekrar başlamıştı.

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