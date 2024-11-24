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Macaristan maçı öncesi Ergin Ataman: "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 23:24
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda Macarsitan ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Macaristan maçı öncesi Ergin Ataman: "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için..."

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda oynayacakları Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

"BİR GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR"

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"İstanbul'da çok büyük bir öz güvenle oynadık. Kalite farkını net bir şekilde sahaya yansıttık. Deplasmanda oynanan maçlar zorlu ve tehlikeli maçlar. Küçük bir salonda oynayacağız. Bizim alışık olmadığımız tarzda bir salon. Bir baskı oluşacak ve genelde ilk maçı farklı kaybeden takımlar kendi sahalarında çok agresif oynar. Fazla top kaybı yapmadan oynamalıyız. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için artık bir galibiyete ihtiyacımız var. Kalan üç maçta ilki yarın ve biz kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK FEDAKARLIKTA BULUNUYORLAR"

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"Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük hedeflerimiz var. Ama bunu biraz bekleyelim. Önce bir şampiyona biletini alalım. İnşallah yarın kazanacağız. Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi bir kadro olacağını düşünüyorum. Onuralp ve Ömer Faruk, Avrupa'da oynayan oyuncularımız. Büyük fedakarlıkta bulunuyorlar. İkisinin de takıma katılması bizim için iyi. Şunu gördük ki artık oyuncularımız milli takımda oynamaktan keyif alıyorlar. Bunun zaten böyle olması lazım. Ay-yıldızlı bayrak altında olmak hepimiz için bir gurur. Her şeyin ötesinde. Onun için de onlara ben teşekkür ediyorum."

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Türkiye A Milli Basketbol Takımı Ergin Ataman
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