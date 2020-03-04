Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı’nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague’in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.
Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.
(İHA)
Arda Turan için ilginç iddia
Ozan Kabak'tan çok kötü haber
Kupa maçına koronavirüs darbesi
G.Saray'a müjdeli haber
Fenerbahçe'de 3 ayrılık
Flaş! Cimbom'dan iki transfer
Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor
'Sahaya dönmek büyük mutluluk'
Transfer resmen açıklandı! 3 yıllık imza
Şike teklifini ilk kez açıkladı
F.Bahçe'den köy camisine yardım
Ronaldo'nun annesi felç geçirdi! İlk açıklama
İtalya Kupası'nda Juventus-Milan maçı ertelendi
UEFA'dan koronovirüs takvimi
Ahmet Nur Çebi’den 117. yıl mesajı
Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?
Okuyucu Yorumları 0 yorum