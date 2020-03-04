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Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.03.2020 20:35 | Son Güncelleme

Anadolu Efes’in bu akşam TSİ 22.15’te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı’nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague’in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.

Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Maccabi Fox anadolu efes israil

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