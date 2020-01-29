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Maccabi Tel Aviv, Scottie Wilbekin'in sözleşmesini uzattı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Maccabi Tel Aviv, A Milli Basketbol Takımı’nda devşirme oyuncu olarak da oynayan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin’in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, bu yıl sözleşmesi bitecek olan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin ile nikah tazeledi.

Maccabi Tel Aviv, Scottie Wilbekin'in sözleşmesini uzattı

Maccabi Tel Aviv, A Milli Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak da oynayan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, bu yıl sözleşmesi bitecek olan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Wilbekin ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 26 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da ilk olarak Yunan temsilcisi AEK Atina’da oynadıktan sonra transfer olduğu Darüşşafaka ile 2018 yılında Eurocup'ı kazanma başarısı gösterdi.

Scottie Wilbekin, Maccabi ile THY Euroleague'de bu sezon 16.3 sayı, 3.5 asist ve 2.05 ribaund
ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Wilbekin, devşirme oyuncu olarak geçtiğimiz yaz FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda da oynamıştı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maccabi tel aviv Scottie Wilbekin a milli basketbol takimi

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