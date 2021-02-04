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Macera Parkı’nda heyecan başlıyor

04.02.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde inşa ettiği Macera Parkı inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde inşa ettiği Macera Parkı inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 3 ayrı bölümden oluşan Hamitler Macera Parkı, Bursa’daki adrenalin bağımlıları ve macera severlerin buluşma noktası olacak.
Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Hamitler Macera Parkı inşaatındaki çalışmalar, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecine rağmen kesintisiz şekilde sürüyor. İçerisinde zipline, kızak ve macera parkı olmak üzere 3 farklı bölüm bulunan Hamitler Macera Parkı’nda, bisiklet ve yürüyüş yollarının yapım ve parke kaplama çalışmaları devam ederken, çocuk oyun ve egzersiz alanları ile evcil hayvan gezinti bölümünde ise çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’ya vizyon katacak projelerin yanı sıra vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği merkezleri de şehre kazandırdıklarını ifade ederek, Macera Parkı’nın adrenalin bağımlıları ile macera severlerin buluşma noktası olacağını belirtti. Merkezdeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Dündar, “Tesisin en önemli birimlerinin yer aldığı bölümü oluşturan kule, zip coaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring parkurunun yapım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Toplam 50 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Hamitler Macera Parkı inşaatımızda, çocuk oyun alanları, yürüyüş yollarının parke kaplaması gibi inşaat çalışmaları ile tesis genelindeki aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasının ardından, tesisi en kısa sürede hizmete açacağız” diye konuştu.

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