Maceraseverlerin Erzurum'un karlı zirvelerinde "dağ kayağı" keyfi

İSMAİL HAKKI DEMİR - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da bir araya gelen maceraseverler, yüksek rakımdaki karla kaplı zirvelerde mayıs ayında dağ kayağı yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kayak sezonunun nisan ayının sonlarına doğru sona erdiği kentte profesyonel dağ kayakçılarından oluşan bir grup, kayak heyecanını karla kaplı dağlarda sürdürmeye devam ediyor.

Dağ kayakçıları, Erzurum-Çat kara yolunda bulunan ve şehir merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Palandöken Dağı bölgesinde yer alan 3 bin 185 rakımlı Konaklı Kayak Merkezi'nde buluştu.

Kayaklarının altına yapıştırdıkları özel deriler yardımıyla Konaklı'nın zirvesine tırmanan kayakçılar, ilk olarak kentin hakim noktasında manzaraya karşı sabah kahvaltısı yaptı. Burada Türk bayrağını dalgalandıran sporcular, ardından yaklaşık 1 metrelik karın bulunduğu zirveden inişe geçti.

Dik yamaçlardan slalom yaparak kayan ve bazı rampalardan da atlayan sporcuların inişi, dron ve GoPro ile de görüntülendi.

- Sahillerde deniz, Erzurum'un zirvelerinde kayak keyfi

Her yıl ilkbahar mevsiminde bu etkinlikte buluşan sporcu grup, havaların ısındığı ve sahil kentlerinde denize girilen bugünlerde, kentin zirvelerinde dağ kayağı yapmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü ve dağ rehberi Mustafa Tekin, AA muhabirine, mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen Erzurum'da kayak keyfinin devam ettiğini söyledi.

Mayısta dağ kayağı yaptıklarını ifade eden Tekin, "Dağ kayaklarımızı alarak ilkbahar aylarında, dağların yüksek kesimlerinde tur kayağı yaparız. Aşağıda yeni uyanmış doğa, yeşillikler, çiçekler ve yeni gelmiş bahar, yukarıda da kar ve kış şartları hakim. Bol karda kayak yapabiliyorsunuz. Bunun avantajını yaşıyorsunuz. Ezilmemiş karda ilk tırmanan ilk kayan siz oluyorsunuz. Tur kayağı gerçekten kayağın özgür halidir." diye konuştu.

- "Kasımdan mayısa kadar kayak yapabilirsiniz"

Türkiye Dağcılık Federasyonunun Dağ Kayağı ve Dağcılık Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, çok güzel bir havada, yağan güzel karın ardından kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dağ kayağı tutkunlarını bu heyecanı yaşamaları için kente davet eden Öztürk, "Erzurum'un Palandöken sıra dağlarında, kayak merkezlerinde, kasım ayının ortalarından mayıs ayının sonuna kadar kayak yapabilirsiniz. Müthiş pistlere sahip, güzel bir kayak merkezi." ifadelerini kullandı.

Kayak eğitmeni Selami Kütüker de dağ kayağının zevkli bir spor olduğunu anlatarak, "Birçok yerde insanlar denize girerken, güneşi görürken, biz de burada güneşin altında kayak yapıyoruz." dedi.

Gruptaki Mustafa Kurtuluş da sahil kentlerinde denize girilen mevsimde kayak yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

