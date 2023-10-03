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MACHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03.10.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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Manchester United Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Old Trafford'da oynanacak karşılaşma için Manchester United Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Kopenhag ile evinde 2 – 2 berabere kalan Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci karşılaşmasında İngiliz temsilcisini yenip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United Galatasaray maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak karşılaşması için nefesler tutuldu. A grubu ilk karşılaşmasında Bayern Münih'e yenilen İngiliz ekibi, sahasında Kopenhag ile berabere kalan sarı kırmızılı temsilcimizi konuk edecek. Kopenhag ile evinde 2 – 2 eşitlikle ayrılan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci karşılaşmasında İngiliz temsilcisini yenip sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Manchester United Galatasaray maçı canlı izleme ekranı ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri internette araştırılıyor. İşte, Manchester United Galatasaray maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

Manchester United Galatasaray maçı canlı izle

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Galatasaray mücadelesi, 3 Ekim 2023 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Manchester United Galatasaray maçı canlı izle

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

MAÇTA SLOVAK HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olarak açıklandı.

Manchester United Galatasaray maçı canlı izle

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Manchester United muhtemel 11'i: Onana, Dalot, Lindelof, Vaane, Amrabat, Mount, Casemiro, Rashford, Fernandes, Eriksen, Hojlund

Galatasaray muhtemel 11'i: Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Sanchez (Nelsson), Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens (Sergio Oliveira), Kerem Aktürkoğlu, Tete, Mauro Icardi

CİMBOM'DA MORALLER YERİNDE

Manchester deplasmanındaki maç öncesinde Süper Lig karşılaşmnasına çıkan Galatasaray'da moraller yerinde.

Galatasaray hafta arasında erteleme maçında İstanbulspor'u, hafta sonu ise 7. hafta maçında Ankaragücü'nü mağlup etmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftası kapsamında Galatasaray bugün Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

WILFRIED ZAHA İLK GOLÜNE İMZA ATTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha da Ankaragücü maçında sarı-kırmızılı takımdaki ilk golüne imza attı.

Manchester United Galatasaray maçı canlı izle

GALATASARAY İLK GALİBİYETİNİ ALMAYI AMAÇLIYOR

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırtlayan Galatasaray, 2-0 geri düştüğü maçtan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 yenilgiyle ayrıldı.

GALATASARAY'DA 1 EKSİK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, Manchester United maçında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Hakim Ziyech'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmandan sonra netleşecek.

Öte yandan sarı kırmızılılarda UEFA listesinde bulunmayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

GALATASARAY SON 20 RESMİ MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Galatasaray son 20 resmi maçında yenilgi görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 karşılaşmada 11 üstünlük, 3 eşitlik yaşadı.

MANCHESTER UNITED SEZONA KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI!

Manchester United hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü başladı.

"Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden İngiliz ekibi, Premier Lig'de ise 7 maçta 3 üstünlük, 4 mağlubiyet yaşadı.

Sahasında çıktığı son 2 lig karşılaşmasında yenilen "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

KULÜP TARİHİNİN EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICI

Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

İngiliz ekibin kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır bulunuyor.

Yaz transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan milli file bekçisi, Galatasaray'a karşı kadroda bulunacak.

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