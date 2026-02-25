SPOR

Liverpool gerçeği ortaya çıktı! Yıldız ismini babasından transfer itirafı: "Galatasaray ile temas kurdular"

Galatasaray’ın başarılı yıldızı Roland Sallai hakkında çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Macar oyuncunun babası Tibor Sallai, Liverpool ile aralarında görüşmeler olduğunu açıkladı ve oğlunun yaz döneminde İngiltere’ye gitme ihtimalinin güçlü olduğunu belirtti. İşte bomba transfer hamlesinin detayları...

Burak Kavuncu
Roland Sallai’nin babası Tibor Sallai, oğluyla İngiliz devi Liverpool arasında temas kurulduğunu doğruladı. Yaz transfer döneminde elite transfer gerçekleşebileceğini söyledi. İşte açıklamaları...

"ROLAND PARTİ VE GÖSTERİŞ ADAMI OLMADI"

Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai: "Oğlumla her zaman gurur duydum çünkü, bunu gerçekten tarafsızca söylüyorum; o çok iyi bir çocuk. Partilemek, gösteriş yapmak veya kibirlenmek hiçbir zaman ilgisini çekmedi. Her zaman ayakları yere sağlam bastı, aklı başında düşündü.

Uzun yıllardır güzel kız arkadaşıyla birlikte ve aynı evi paylaşıyorlar. Bu yüzeysel ve çalkantılı dünyada, birbirlerini sevmeleri ve birbirlerine bağlılıkları adeta masal gibi. Betti onun için güvenli bir liman ve mükemmel bir hayat arkadaşı."

"GALATASARAYLILAR ROLAND'A DELİ OLUYOR"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı için İstanbul'a geldiğini belirten Tibor,

"Galatasaray birkaç gün önce Juventus ile Şampiyonlar Ligi maçı oynadı ve ben de Betti'nin babasıyla İstanbul'a gittim. Üç unutulmaz gün geçirdik. Orada futbolu çevreleyen ortam inanılmaz! Taraftarlar takımlarına, oyuncularına, aralarında Roland'a da gerçekten deli oluyorlar." dedi.

"TÜRKİYE'DE YILDIZLAR ADETA TANRI GİBİ"

Türkiye’deki futbol ortamına da değinen Sallai, ülkede yıldız futbolculara gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı:

"Türkiye'de en büyük yıldızlar adeta tanrı gibi görülüyor. Güvenlikleri için her yere şoförleriyle gidiyorlar ve görkemli evlerde yaşıyorlar. İstanbul'a rakip olarak gelenler, başka hiçbir yerde bulunmayan bir atmosfer ve ruhla karşılaşıyor."

"BU SEVİYEDE ARTIK SEÇME ŞANSINIZ YOK!"

"Bir baba olarak oğlumun taraftarların sevgilisi olmasını görmek gurur verici bir duygu. Ancak oğlum da sevilmek için elinden geleni yapıyor. Oğlum hangi pozisyonda oynatılırsa oynatılsın iyi bir performans sergiliyor. Bu seviyede artık seçme şansınız yok. Profesyonel bir futbolcu olarak antrenörün söylediğini yapmak zorunda.

Roli'nin özel forvet yetenekleri olsa da sağ bek olarak da maksimumunu vermek zorunda. Ve bunu Juventus'a karşı oynanan o gösterişli maçta da görebildim.

Bu arada, aile üyeleri için ayrılan bölüm tam yedek kulübesinin üzerinde. Galatasaray'ın ve dolayısıyla oğlumun oyununu neredeyse dokunacak kadar yakından izleyebildim."

"LIVERPOOL, TEMAS KURDU!"

"Sallai İstanbul'da kendini iyi hissediyor, Galatasaray'ı seviyor, her ne pahasına olursa olsun ayrılmak istemiyor ama bence kariyerinde büyük bir atılım, gerçekten büyük bir kulüp onu bekliyor. Galatasaray'dan sadece dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olabilir."

Liverpool böyle bir hedef olabilir ve itiraf ediyorum, bu transferin kışın gerçekleşmesi beni hiç şaşırtmazdı. Bir menajerlik şirketi aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. Hiçbir şeyi kesin olarak söylemek istemiyorum, ama oğlumun yazın Galatasaray için de avantajlı bir teklif gelirse, ülke ve seviye değiştirmek için gerçekten iyi bir şansı olacak. Liverpool'un Anfield Road'da üç Macar oyuncuyla sahaya çıkması, sıradan bir an olmazdı."

