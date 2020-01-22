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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Oynadığımız oyun ve alınan skor beni çok memnun etmedi" - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker: "İlk ve ikinci yarının uzatmalarında yediğimiz gollerle turu kaybettik. Futbolcular, ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, oynadıkları futboldan ve alınan skordan memnun olmadığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Oynadığımız oyun ve alınan skor beni çok memnun etmedi. Daha iyi futbol sergilemek isterdik. Bugüne kadar oynadığımız futbol, burada oynadığımız futboldan daha iyiydi. Ancak bunu Kasımpaşa karşısında gösteremedik. Bunun nedeni belki ilk maçın skorunun 3-1 olmasıydı. İyi bir takıma karşı oynadığımızı bazı arkadaşlarımız unuttu. Bugün maçtan sonra anlamışlardır. İyi bir test oldu. Hafta sonu ligde yine Kasımpaşa ile oynayacağız. Daha ciddi bir ilk 11'i sahada beklediğimi söyleyebilirim. Lig maçında daha iyi performansla istediğimiz sonucu alıp Alanya'ya döneriz." diye konuştu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker ise karşılaşmanın her iki yarısında da uzatma dakikalarında yedikleri gollerle turu kaybettiklerini aktardı.

Maçı kazanmalarına rağmen tur atlayamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Çoker, şunları kaydetti:

"Maç öncesi yaptığımız planlarda turu geçeceğimizden emindik. Antrenmanlarda 2 gündür futbolcuların istek ve çoşkusu bize güven verdi. Maçta beklemediğimiz anlarda gol oldu. İlk ve ikinci yarının uzatmalarında yediğimiz gollerle turu kaybettik. Futbolcular, ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Bu mücadelenin hakkı tur olmalıydı. Futbolcular, bütün planlarımızı harfiyen yerine getirdi. Hepsinin yüreğine sağlık. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bize zaman lazım. Hafta sonu daha üstüne koyarak bir takım izleteceğiz. Herkes keyif alacaktır. İyi yoldayız."

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Erkan Çoker Erol Bulut Futbol Maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası

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