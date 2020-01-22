Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, oynadıkları futboldan ve alınan skordan memnun olmadığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Oynadığımız oyun ve alınan skor beni çok memnun etmedi. Daha iyi futbol sergilemek isterdik. Bugüne kadar oynadığımız futbol, burada oynadığımız futboldan daha iyiydi. Ancak bunu Kasımpaşa karşısında gösteremedik. Bunun nedeni belki ilk maçın skorunun 3-1 olmasıydı. İyi bir takıma karşı oynadığımızı bazı arkadaşlarımız unuttu. Bugün maçtan sonra anlamışlardır. İyi bir test oldu. Hafta sonu ligde yine Kasımpaşa ile oynayacağız. Daha ciddi bir ilk 11'i sahada beklediğimi söyleyebilirim. Lig maçında daha iyi performansla istediğimiz sonucu alıp Alanya'ya döneriz." diye konuştu.