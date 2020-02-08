İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, yönetiminden dolayı maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakemi eleştirerek, "İki takım da bu maçın düdüğü çalana kadar kararları kendileri veremedi. Beşiktaş'ın hak etmediğini söylemek istemiyorum, tebrik ediyorum. Bugüne kadar şüpheli pozisyonda hakemin bizim lehimize kararlarını verdiğini ve böyle üç puan aldığımızı hatırlamıyorum." dedi.

Maçta iki pozisyona değinen Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güray'ın pozisyonunda oyuncumuzun kolu vücuduna yapışık. Öyle zıplıyor, kolu açık değil. 3 dakika süren VAR incelemesi penaltı kararı veriliyor. Beşiktaş'ın bu şekildeki pozisyonlara ihtiyacı yok. İyi hocaları var, iyi saha, iyi takım. Hakemlerin desteğine ihtiyacı yok."

- Gökhan Gönül'ü tebrik etti

Sumudica, maçın 80. dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde Kenan Özer'in yerde kaldığı pozisyonda, müdahale eden Gökhan Gönül'ün hakem Alper Ulusoy'a penaltı olduğunu söylediğini ama hakemin buna uymadığını söyledi.