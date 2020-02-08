İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, kazandıkları için mutlu olduklarını ve öz güvenlerinin yükseldiğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül, "Kazandığımız için mutluyuz. 2 haftadır her şey güzel gidiyor. Önümüzde çok önemli 2 maç var, Başakşehir ve Trabzonspor maçları. Bu maçları da kayıpsız şekilde devam edersek lig çok farklı geçebilir, inşallah da öyle olur." diye konuştu.

Gaziantep FK'li futbolcu Kenan Özer'in penaltı olduğunu iddia ettiği pozisyonla ilgili konuşan deneyimli futbolcu şunları aktardı:

"Ben sarı kart gördüğüm pozisyonu anlamadım. Dokunduğumu düşünmüyorum, izlemedim de. Belki izleyenler, sarı kart diyebilir. Penaltı pozisyonuyla ilgili tabii ki hakeme gidip 'Pozisyon penaltı' demedim. Ama Kenan 'Abi dördüncü sarı kartımı görüyorum, kendimi yere atmadım' dedi. Ben de hakeme 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış olabilir, isterseniz bir kontrol edin' dedim. Çünkü kendimden emin değildim o pozisyonda. Tam yere düşerken bir şeyler olabiliyor. Ben sonradan oyuna başlayacakken hakem başlamama izin vermedi, durdurdu. Herhalde VAR'da kontrol edildi ki, sonradan başlamamı istedi. İki pozisyonla ilgili düşüncem bu şekilde."