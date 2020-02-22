İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile Alexander Sörloth'un 90+1. dakikada attığı golle 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, son ana kadar mücadele ederek 1 puanı kurtardıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çimşir, maçın 5. dakikasında buldukları golden sonra Trabzonspor'un geriye yaslandığı şeklindeki yorum üzerine, "Beşiktaş bu zamana kadar Süper Lig'de topa en fazla sahip olan 2. takım. Bu bizim planımız dahilinde değildi. Çok kolay top kayıpları yaptık. Daha çok topa sahip olmamız ve topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Beşiktaş'ın baskısını bekliyorduk. Topu kazandıktan sonra ileri taşımakla ilgili problemler yaşadık. Özellikle 45 ile 65. dakikalar arasında ciddi baskı yedik. Orada da zaten golleri yedik. Değişikliklerle oyuna ortak olduk. Pozisyon da verdik ama son dakikaya kadar maçı bırakmadan attığımız golle 1 puanı kurtardık." diye konuştu.

Maç içinde planlarını uygulamada başarılı olamadıklarını aktaran Hüseyin Çimşir, "Oyun içinde merkezi kapatıp Beşiktaş'ı kenardan orta yapmaya zorladık. Bunu planladık ama oyunun bir bölümünde kenardan çok merkezde boşluklar oldu. Bu bizim planımız değildi. Oyuncu ve pozisyon değişiklikleriyle bunu azaltmaya çalıştık ama genel olarak çok başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.