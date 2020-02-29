YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

ANTALYA HABERLERİ  | 29.02.2020 23:42 | Son Güncelleme

Antalyasporlu futbolcu Lukas Podolski: - "Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ama şu an başka hedeflere yöneldik. Eğer birisi şampiyon olması gerekirse bu Galatasaray olsun"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, "Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ama şu an başka hedeflere yöneldik. Eğer birisi şampiyon olması gerekirse bu Galatasaray olsun." dedi.

Podolski, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Son dakikada gol yememeleri gerektiğini ifade eden Podolski, "Bugün akşam galip gelemedik. Son saniyede gol yedik. Bunu hiç beklemiyordum. Artık geride kaldı. Kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bütün gücünü Antalyaspor'un başarısı için sahada göstermeye çalıştığını vurgulayan Podolski, "Performansımı yüzde 100 vermek için çaba gösteriyorum. Fenerbahçe maçı da diğer maçlar gibiydi. Her zaman en iyisini oynamak için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin şampiyonluk adayıyla ilgili sorusunu Podolski, şöyle yanıtladı:

"Ligin üst sıralarını zorlayan iki, üç takım var. Şampiyonluk mücadelesi de bu takımlar arasında geçecek. Taraftarımıza saygı göstermek amacıyla tekrar söylüyorum. Ben Antalyaspor'un futbolcusuyum. 2 puan kaybettik ve onun üzüntüsünü yaşıyorum. Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ama şu an başka hedeflere yöneldik. Eğer birisi olması gerekirse bu Galatasaray olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Fenerbahçe Futbol Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
06:02
Sabah
07:21
Öğle
13:15
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:12

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Akar Eczanesi
Muratpasa
Erdem Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Perge Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Cansu Toprak avukatlık bürosu açıldı

Cansu Toprak avukatlık bürosu açıldı

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.