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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.03.2020 17:03 | Son Güncelleme

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: - "Geriden gelinip alınan 1 puan bizim için değerli. İlk 6 için mücadelemizi sürdüreceğiz" - Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: - "Hakemler egoyu bıraksınlar. Bir tavırları var, sanki Şampiyonlar Ligi maçı yönetiyorlar"

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, "Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik ama sonra toparlanıp, dengeyi sağladık ve üstünlüğü ele aldık. Devre arasında konuşup, motivasyonu artırdık. Kazanabilirdik de ama geriden gelinip alınan 1 puan bizim için değerli. İlk 6 için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftada oynadığımız üçüncü maçta bile oyunu forse edebildik. Bu önemliydi." diye konuştu.

- Üzülmez: "Oyunun sonunu getiremiyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzelmez, "İyi başladığımız bir maç. Golü bulduk, pozisyonlar vardı. İlk 20 dakikada istediklerimizi yaptık. Seleznov'un pozisyonunda kırmızı ve penaltı verilse, oyun başka yere giderdi." dedi.

Takımın yaş ortalamasına dikkati çeken ve fiziksel anlamda sıkıntıları bulunduğunu aktaran Üzülmez, "Oyunun sonunu getiremiyoruz. Genç bir takım olmadığınız zaman, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İlk iki iddiasını zora soktuk. Kalan haftalarda istikrar yakalayınca dengeler değişebilir. Maç kazanma serisi yakalamamız gerekiyor. Oyuncuların da kendi üstüne düşeni yerine getirmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın hakemlerini eleştiren Üzülmez, şunları söyledi:

"Hakemler egoyu bıraksınlar. Bir tavırları var, sanki Şampiyonlar Ligi maçı yönetiyorlar. Bir şey anlatacağız, yüzümüze bakmıyor hakemler. Kimseyi küçümsemem, kimseye de kendimi küçümsetmem. Shehu'nun pozisyonu sarı kartla da geçiştirilebilirdi. Topu koruma iç güdüsüyle yapılmış bir hareketti. Bugün hakemlerin bize karşı iyimser olduğunu düşünmüyorum. Onlardan özel bir beklentim yok. Erzurumspor maçından sonra yenilmemize rağmen gidip teşekkür ettim. Kart görmekle ilgili hakem tahrik ediyor. Ben kart görmedim ama 'Gelme hocam kart gösteririm.' diyor. Üç sarı kartım olduğunu da biliyor. Belki teşekkür edeceğim hakeme. Teşekkür edince de ilginç şekilde bakıyor. Bir vücut dilleri var ki dünyayı kendileri kurtarmış sanki."

Maç sonunda yaşanan gerginliğe değinen Üzülmez, tribünlerden kendisine söylenenler üzerine tartışma yaşandığını aktardı.

Üzülmez, sakatlığı bulunan Serdar Özkan'ın iyileşme süresinin beklenenden daha uzun olabileceğini sözlerine ekledi.

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Futbol İbrahim Üzülmez Sait Karafırtınalar

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