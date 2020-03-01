Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, "Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik ama sonra toparlanıp, dengeyi sağladık ve üstünlüğü ele aldık. Devre arasında konuşup, motivasyonu artırdık. Kazanabilirdik de ama geriden gelinip alınan 1 puan bizim için değerli. İlk 6 için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftada oynadığımız üçüncü maçta bile oyunu forse edebildik. Bu önemliydi." diye konuştu.

- Üzülmez: "Oyunun sonunu getiremiyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzelmez, "İyi başladığımız bir maç. Golü bulduk, pozisyonlar vardı. İlk 20 dakikada istediklerimizi yaptık. Seleznov'un pozisyonunda kırmızı ve penaltı verilse, oyun başka yere giderdi." dedi.

Takımın yaş ortalamasına dikkati çeken ve fiziksel anlamda sıkıntıları bulunduğunu aktaran Üzülmez, "Oyunun sonunu getiremiyoruz. Genç bir takım olmadığınız zaman, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İlk iki iddiasını zora soktuk. Kalan haftalarda istikrar yakalayınca dengeler değişebilir. Maç kazanma serisi yakalamamız gerekiyor. Oyuncuların da kendi üstüne düşeni yerine getirmesi lazım." ifadelerini kullandı.