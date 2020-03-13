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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.03.2020 22:49 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Her geçen gün üzerine koyarak devam eden bir Kasımpaşa var. Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Bugün itibarıyla sıralamaya bakınca nefes alacağımız bir yerdeyiz"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, elde ettikleri galibiyetle sıralamada nefes alabilecekleri bir pozisyona geldiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, "Maça golle başlamamız sevindiriciydi. İlk atakta gol attık. Sonraki oyun gayet olumluydu. Yakalamış olduğumuz çok pozisyon vardı ama son vuruşları yapamadık. Devre arasında oyunculara aynı ciddiyetle devam etmelerini söyledim. Rakibin değişikliklerini de öngörerek oyuncuları görevlendirerek rakibe pozisyon vermedik. Son 4 hafta gayet olumluydu. Her geçen gün üzerine koyarak devam eden bir Kasımpaşa var. Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Bugün itibarıyla sıralamaya bakınca nefes alacağımız bir yerdeyiz. 1-2 puanlık kredimiz var şu anda. Aynı ciddiyetle devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Rakibin oyunu kontraya dayalı bir oyundu. Göztepe, Türkiye'de bu oyunu oynayan en iyi takımlardan biri." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası futbol dünyasında oluşan gündemin oyuncularını etkilediğini söyleyen Çapa, şunları kaydetti:

"Sabaha kadar olumlu hazırlanmıştık ama seyircisiz oynanması, sonra maçların iptal edilip edilmeyeceği konusu oyuncular üzerinde olumsuz etki yaptı. Maça konsantre olmak kolay değildi. Hafta içinde olumlu çalışmalar vardı. Maç öncesi toplantısında kafalarındaki olumsuzlukları silip maça odaklanmaları gerektiğini söyledik."

Çapa, Türkiye Futbol Federasyonunun liglerin durumu ile ilgili alacağı her karara uyacaklarını belirterek, "Futbolun ikili mücadele, temas olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte federasyonun kararı neyse biz de uymak zorundayız. Bunu ne kadar dillendirirseniz oyuncular o işe odaklanır. Sahaya çıkıyorsak oynamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Fuat Çapa Futbol Göztepe Kasımpaşa SÜPERLİG

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