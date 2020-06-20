Maçın ardından

Kayserispor'u tebrik eden Hamzaoğlu, "Yediğimiz gol, ilk yarıdaki planımızı bozdu. İkinci yarıda daha çok rakip sahada oynadık ama sonuçlandıramadık. İkinci golle beraber mağlup olduk. Kalan maçlarda ihtiyacımız olan puanları toplamaya çalışacağız." diye konuştu.

Hamzaoğlu, 5 oyuncu değişikliği kuralının önemli ve güzel bir karar olduğunu da savunarak, "Oyuncuların sağlığını koruyoruz ve kadromuzdaki diğer oyuncular kendilerini gösterebiliyor. Genç oyuncular da bundan faydalanabilir. Çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci bittikten sonra da futbol ve futbolcunun gelişimi için bu kuralın devam etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

