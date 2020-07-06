ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, "İyi mücadele ettik ama mağlup olduğumuz için üzgünüz." dedi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, genç futbolcularla çıktıkları maçta mağlup olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sürekli oynayan kadrodan 12-13 oyuncunun sahaya çıkmadığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Yeni bir genç grubuyla maça başladık. Ellerinden geldiğince mücadele ettiler. Eksikleri var. Bunları gidermek için çok çalışmaları lazım. İyi mücadele ettik ama mağlup olduğumuz için üzgünüz. Eskişehirspor büyük bir camia. Eskişehirspor taraftarının ve kent halkının takımına sahip çıkması gerektiğini yine söylüyorum. Başka Eskişehirspor yok. Elimizden geldiğince genç oyuncularla oynayacağız. Gelecek yıl için oyuncuları hazırlayacağız. Eskişehirspor'da hayalim var. Bu takımda şampiyonluk yaşayıp, o kupayı Ediz Bahtiyaroğlu'na götürmek istiyorum. İnşallah toparlanacağız."

- İstanbulspor cephesi

İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Eskişehirspor'u mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Siyah-kırmızılı futbolcuların iyi ve içten oynadığını anlatan Çıkırıkçı, "Eskişehirspor'da futbol oynadım. Güzel bir şehir. İnşallah toparlanırlar. İki takım da genç bir kadroyla sahaya çıktı. Kazanan biz olduk. İki takımı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

