Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, son zamanların en iyi futbolunu oynamalarına karşın buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, son zamanların en iyi futbolunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

Bu skoru hak etmediklerini dile getiren Fatih Terim, şöyle konuştu:

"Pozisyon bulduk, atamadık. Taçtan 43'üncü dakikada 1-0 geriye düştük. Bu nasıl olur derken, 2-0 geriye düştük. 1-0'dan sonra Adem 1 metreden golü atamadı ve o top döndü bize gol oldu. Futbolun dengesi vardır, adaleti yok. Sonuç itibarıyla 2-1 ile ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı neredeyse rakibin 18-20 metresi içinde oynadık. Ama maalesef arkadaşlarımızla topu buluşturamadık, uzlaştıramadık. Dakika 89-90'da 3'üncüyü yedik, zaten koptu oyun." dedi.

- "O gün hem oynayıp, hem kazanıyorduk. Bugün oynayıp kazanamıyoruz"

Bir gazetecinin, "Salgın öncesi form tutmuş bir takım varken, salgın sonrası 5 maçtır puan kaybeden Galatasaray, salgın olmasaydı şampiyon olur muydu?" sorusuna Terim, "O gün hem oynayıp, hem kazanıyorduk. Bugün oynayıp kazanamıyoruz. O günkü kadroyla bugünkü kadro arasında farklar var ama oyunda bir değişiklik yok. Bu sevindirici ama mağlup olmak ise üzücü. Dışarıdan biri gelse baksa, 'maçın sonucu bu' deseniz, herhalde 'olur mu öyle şey' der. Bu kadar iyi oyun, bu kadar oyun kontrolü, bu kadar topla buluşma. Sonuç itibarıyla pandemi keşke yaşamasaydık ama pandemi öncesi Galatasaray, hiç kaybetmeden maçların sonucunu buluyordu." cevabını verdi.