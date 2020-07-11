İZMİR (AA) - Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz." dedi.

Parlatan, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, Gençlerbirliği'ni tebrik ederek bazı maçları teknik olarak yorumlamanın çok zor olduğunu kaydetti.

İlk yarıda iyi bir görüntü sergilemelerine rağmen devreye 2-0 mağlup girdiklerini kaydeden Parlatan, "Gerçekten çok fazla orta yapıp, ceza sahasına çok top gelmesine rağmen, üretkenlik ve pozisyona girme adına istediklerimizi yapamadık." ifadesini kullandı.

Parlatan, pozisyona girme anlamında zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Çok üzgünüz, maç kazanamıyoruz. Artık bu maçı çabuk bir şekilde unutup... Hatalarımızı, eksiklerimizi biliyoruz. Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz. Galatasaray maçında daha farklı bir görüntü sergilemek için çalışacağız." diye konuştu.

- Hamza Hamzaoğlu: "Oyuncularımı kutluyorum"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.