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Maçın ardından

İZMİR HABERLERİ  | 12.07.2020 00:09 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: - "İçinde bulunduğumuz sürece alacağımız galibiyetle son vermek istiyorduk ama bunu başaramadığımız ve taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "İçinde bulunduğumuz sürece alacağımız galibiyetle son vermek istiyorduk ama bunu başaramadığımız ve taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz." ifadesini kullandı.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, müsabakanın ilk yarısının planladıkları şekilde devam ettiğini ancak 33. dakikada yedikleri kötü bir golle geriye düştüklerini belirtti.

İlk yarının kalan dakikalarında rakip yarı sahada girişimlerinin devam etmesine rağmen rakiplerinin ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığını bildiren Palut, şunları kaydetti:

"İkinci yarı sağlık olarak yüzde 100 olmamasına rağmen Napoleoni hamlesi ile hücumsal etkinliğimizi arttırmak istedik. Bu sefer aldığımız risklerden ötürü oyun geçiş oyununa döndü ve oyun disiplininden koptuğumuz anlar oldu. Buna rağmen rakip ceza sahasında girişimlerimiz sürdü ama son vuruşu yapamadık. İstemediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. İçinde bulunduğumuz sürece alacağımız galibiyetle son vermek istiyorduk ama bunu başaramadığımız ve taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz."

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