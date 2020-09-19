İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve bu hafta içinde forvet takviyesini büyük ihtimalle açıklayacaklarını söyledi. Süper Lig'in 2. haftasında Vodafone Park Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Forvet transferini inşallah bu hafta içinde tamamlayacağız. En hayırlısı kim olacaksa o gelecek inşallah. Avrupa'da transfer, şu an yeni yeni kendine kulüp arama pozisyonuna geldi. O yüzden taraftarlarımız bu konuları yanlış düşünmesin. Bu tarz isimleri getirmek bazen işin sonuna kadar kovalamayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı. Kocadağ, Fenerbahçe'ye transfer olan Nazım Sangare konusunda, "Hayırlı olsun, Nazım bize gelmek istediğini belirtmişti. Biz de o noktada kulübüyle görüşmüştük. Fenerbahçe kendisiyle anlaştıysa hayırlı olsun. Sayın başkan anlaştığını söylüyorsa konu kapanmıştır. Antalyaspor başkanı bir açıklama yaptıysa oyuncuyu yıpratmaya gerek yok hem kendisi hem de takımlar için hayırlısı olsun. Bizim alternatiflerimiz var." şeklinde görüş belirtti.

Savunma oyuncuları Vida'ya teklifler olduğunu da dile getiren Kocadağ, Antalyaspor maçına ilişkin ise şunları kaydetti: "Trabzon'da da kazandığımız maçın ardından hakemler noktasında ilginç bir başlangıç olduğunu söylemiştik. Ne yazık ki geçen seneki başarısız yönetim bu maçta da devam ediyor. Yalnız medyada ilginç yorumcularda ilginç farklı farklı yorumlar var. Herkesin görüşü farklı bazı konuları legalize etmeye çalışan bir algı da var. Beşiktaş'la ilgili konularda söylediğimizin tersine yorumlar yapıldı, onları da takip ettik. Bugünde merakla takip edeceğim açıkcası. Golden önce zaten taç 4. hakemin önünde herkesin malumu, öncesinde faul var neden avantaja bırakıyor. Maçın içerisinde en az 3-4 pozisyon var avantaja bırakıp 30 saniye sonra tekrardan Antalya lehine faul çaldığı, topu durdurduğu pozisyon var hakemin. O algılar da ilginç. Hakem VAR'a gidip varda o eli görüyor, demekki el değil yani biz yanlış biliyoruz. Ya da bizim danışmanlarımız bizi yanlış yönelendiriyor kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Beşiktaşlı yorumculara da buradan sesleniyorum. Gazetecilik tarafsızsa herkes ona göre yorumu yapar. Ya da Beşiktaş kökenli yorumcular da biraz diğer takımların yorumcularını izlesinler diye tavsiyede bulunayım."