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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.09.2020 22:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Transfer görüşmelerimiz sürüyor"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve bu hafta içinde forvet takviyesini büyük ihtimalle açıklayacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Vodafone Park Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Forvet transferini inşallah bu hafta içinde tamamlayacağız. En hayırlısı kim olacaksa o gelecek inşallah. Avrupa'da transfer, şu an yeni yeni kendine kulüp arama pozisyonuna geldi. O yüzden taraftarlarımız bu konuları yanlış düşünmesin. Bu tarz isimleri getirmek bazen işin sonuna kadar kovalamayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Kocadağ, Fenerbahçe'ye transfer olan Nazım Sangare konusunda, "Hayırlı olsun, Nazım bize gelmek istediğini belirtmişti. Biz de o noktada kulübüyle görüşmüştük. Fenerbahçe kendisiyle anlaştıysa hayırlı olsun. Sayın başkan anlaştığını söylüyorsa konu kapanmıştır. Antalyaspor başkanı bir açıklama yaptıysa oyuncuyu yıpratmaya gerek yok hem kendisi hem de takımlar için hayırlısı olsun. Bizim alternatiflerimiz var." şeklinde görüş belirtti.

Savunma oyuncuları Vida'ya teklifler olduğunu da dile getiren Kocadağ, Antalyaspor maçına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Trabzon'da da kazandığımız maçın ardından hakemler noktasında ilginç bir başlangıç olduğunu söylemiştik. Ne yazık ki geçen seneki başarısız yönetim bu maçta da devam ediyor. Yalnız medyada ilginç yorumcularda ilginç farklı farklı yorumlar var. Herkesin görüşü farklı bazı konuları legalize etmeye çalışan bir algı da var. Beşiktaş'la ilgili konularda söylediğimizin tersine yorumlar yapıldı, onları da takip ettik. Bugünde merakla takip edeceğim açıkcası. Golden önce zaten taç 4. hakemin önünde herkesin malumu, öncesinde faul var neden avantaja bırakıyor. Maçın içerisinde en az 3-4 pozisyon var avantaja bırakıp 30 saniye sonra tekrardan Antalya lehine faul çaldığı, topu durdurduğu pozisyon var hakemin. O algılar da ilginç. Hakem VAR'a gidip varda o eli görüyor, demekki el değil yani biz yanlış biliyoruz. Ya da bizim danışmanlarımız bizi yanlış yönelendiriyor kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Beşiktaşlı yorumculara da buradan sesleniyorum. Gazetecilik tarafsızsa herkes ona göre yorumu yapar. Ya da Beşiktaş kökenli yorumcular da biraz diğer takımların yorumcularını izlesinler diye tavsiyede bulunayım."

Emre Kocadağ, maçtan önce Antalyaspor'da pozitif vaka bulunmasına ilişkin soruya ise şu cevabı vererek, sözlerini tamamladı:

"Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Kaç oyuncu ya da personel var orada bilmiyorum, son rakamları takip edemedim. Dünden itibaren oradan gelen telefonlar vardı. Oranın teknik ekibinden bizim teknik ekibimize. Belli sayılar söyleniyordu. Fakat sonradan değiştiği söylendi. Onla alakalı çok bir şey söylemeye gerek yok, gerekli açıklamaları zaten kulüp olarak yaptık. Biz sadece federasyondan herkesin içi rahat olsun diye sabah burada da bir test yapılsın istemiştik ama ondan nedense imtina edildi. Ne Antalyaspor ne de federasyon. Federasyonun açıkladığı talimatlara göre farklı bir uygulama oldu. Bizim hocamız pozitif çıktığı için 1 haftadır evde. 5 tane test yapıp 1 tane negatif yakaladığımız zaman bu iş düzeliyorsa ona göre bir yol izleyebilirdik biz de. Bundan sonra o talimatlar tam olarak ne olacak bilmiyorum. Talimatları bir inceleyeceğiz belki de yaşayarak göreceğiz. Federasyondan o konuda bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir. Bizim oyuncularımıza da o anlamda bir şey olmamıştır diye temenni ediyorum."

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, maçtan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ne sahada VARsınız, ne ekran başında!" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

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