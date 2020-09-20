Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynayamadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "İyi oynamadık. Maçın başında biraz sıkıntı yaşadık. Daha sonra takım biraz toparlandı ama şanssızdık. İnşallah önümüzdeki maçtan sonra iyiye gideriz. Lig, çok uzun bir maraton. Daha yolun başındayız. Daha iki adım attık, çok adım var. İnşallah iyiye doğru gideriz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest'in Fransız oyuncuları Loic Remy'ye yaptığı faulde hakemin kırmızı kart göstermesi gerektiğini savunan Hasan Kartal, "Remy'nin tutulması ve çekilmesiyle ilgili bir tereddütümüz var. Kırmızı kart verilir miydi verilmez miydi bilmiyorum. Ancak açık yapılan bir hareket. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Basında da bir şekilde eleştirilecek. Normalde kırmızı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim mesleğim olmadığı için fazla da bilemiyorum ama görüntü kırmızı karttı, neden sarı kartla geçiştirildi bilemiyorum. Bu hareketi saklayacak hali yok, kurallardan dolayı böyle bir karar verdi sanırım." şeklinde konuştu.