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Maçın ardından

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.11.2020 18:36 | Son Güncelleme

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: "İyi oynadık ama topu ağlara atamadık" - Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: "Bugün bizim için önemli olan 3 puan almaktı, bunu başardık"

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, iyi mücadele etmelerine rağmen topu filelerle buluşturamadıklarını söyledi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybetmekten üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Kazanmaları gereken bir maçtan puansız ayrıldıklarını belirten Sayhan, "İyi oynadık ama topu ağlara atamadık. Çocuklar ellerinden geleni yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise maçtan önce yaptıkları planların oyuncuları tarafından sahaya yansıtılmasından memnun olduklarını aktardı.

Çok iyi bir futbol oynamadıklarını kaydeden Kahyaoğlu, "Güzel bir zamanda bulduğumuz golü koruduk. Bugün bizim için önemli olan 3 puan almaktı, bunu başardık. Sakatlarımız iyileştiğinde yukarılara tırmanacağız." ifadelerini kullandı.

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