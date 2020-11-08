Maçın ardından

"Rakibin birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerinde iyi baskı yaptığını biliyorduk. Burada dikkatli olmamız gerektiğini konuştuk. Duran toplarda da etkili bir takım. Bunun üzerine de çalışmıştık ama yediğimiz ilk gol, tam maçtan önce söylediğimiz şeyin kopyası oldu. İkinci gol de öyle. O ana kadar da çok istekliydik. Değişikliklerden sonra 2-2'yi bulacağımız çok belliydi ama atmış olduğumuz penaltı bile zorla kaleye girdi. İkinci golde bile top direkten döndükten sonra seke seke içeri girdi. İnanılmaz şanssız bir dönem geçiriyoruz. Oynadığımız 6 maçı değerlendirirsek çok başarılı değiliz. Şu an beni çok sağlıklı görüyorsunuz ama içimde olanları hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Yaşadıklarımız bizi inanılmaz yıprattı. Yönetimimiz de büyük gayret göstererek son güne doğru transfer yasağını kaldırdı. Biz ilk günden beri şu anki kadromuzla oynayamadık."

Galatasaray maçından önce birçok kesimin yaşadıklarını öğrendiğini dile getiren Çapa, "Bu maç öncesi kamuoyunca halimiz hatırımız soruldu. Hem genel kamuoyu hem de kendi camiamız tarafından böyle oldu. Geçtiğimiz hafta 10 kişi eksiktik, bugün ise o Galatasaray kadrosuna göre sadece Şahverdi vardı, o da ikinci yarı girebildi." diyerek yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

Müsabakayı locada izleyen MKE Ankaragücü taraftarının kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili Fuat Çapa, şunları ifade etti:

"Benim için de çok kolay olabilirdi. Ben başarısız bir yerden gelmedim. Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim. Biz buradaki beklentileri, istekleri ve vizyonu gördük, inandık ve sabır gösterdik. Yoksa 2. hafta transfer tahtası açılmadı diye ben de gidebilirdim. Rahatlıkla yapabilirdim. Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz. Onun için biz bu sabrı gösterdik. Taraftarımız sabrı göstermedi ve ilk defa bunu yaşadım hayatımda. Çok hoş bir davranış değildi. Beklentilerini anlıyorum ama onlar da camiamızın içinde yaşadıklarımızı biliyor. Sadece oyuncu ismini alıp o oyuncuyu her mevkide oynatamazsınız. Geçtiğimiz hafta sağ bekim, sol bekim, stoperlerime bir şey olacak diye kulübede korktum. Vakalardan dolayı alternatif tek oyuncum yoktu."