Maçın ardından Fred'in küçük çocuğa verdiği tepki herkesi şok etti! Taraftar yönetime seslendi

Sarı - lacivertliler'de hat-trick yapan Fred karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu. Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımından uzak kalmıştı. Bu karşılaşma, 3 gol atarak kariyerinde bir ilke imza attı.

Sahadan 5 golle galip ayrılan Fenerbahçe’de Fred’in dönüşü tüm Fenerbahçelileri sevindirdi.

Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılıp Süper Lig’de lider olan Fenerbahçe’de yüzler gülerken sosyal medyayı sallayan bir olay yaşandı.

“NO MU? ALLAH RAZI OLSUN”

Maç sonunda stattan ayrılan futbolcular takım otobüsüne binerken bir minik taraftar Fred’in yanına yaklaşıp fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Fred’den ısrarla forma isteyen minik taraftar “NO” cevabını alınca üzüldü.

Miniğin, “No mu? Allah razı olsun” dediği anlar sosyal medyada da çok kez paylaşılarak görüntülenme aldı.

''FORMA VERİN''

Görüntüleri izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime “Forma verin” çağrısında bulundu.