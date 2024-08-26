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Maçın ardından Fred'in küçük çocuğa verdiği tepki herkesi şok etti! Taraftar yönetime seslendi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.08.2024 11:08
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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred ile minik bir taraftar arasında, Rizespor maçı sonrası yaşanan diyalog, Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Maç galibiyetinin ardından takım otobüsüne doğru yürüyen Brezilyalı oyuncunun yanına giden minik taraftar, forma istedi. Ancak Fred'in verdiği cevap herkesi şoke etti. İşte detaylar...

Maçın ardından Fred'in küçük çocuğa verdiği tepki herkesi şok etti! Taraftar yönetime seslendi
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı - lacivertliler'de hat-trick yapan Fred karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu. Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımından uzak kalmıştı. Bu karşılaşma, 3 gol atarak kariyerinde bir ilke imza attı.

Sahadan 5 golle galip ayrılan Fenerbahçe’de Fred’in dönüşü tüm Fenerbahçelileri sevindirdi.

Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılıp Süper Lig’de lider olan Fenerbahçe’de yüzler gülerken sosyal medyayı sallayan bir olay yaşandı.

“NO MU? ALLAH RAZI OLSUN”

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Maç sonunda stattan ayrılan futbolcular takım otobüsüne binerken bir minik taraftar Fred’in yanına yaklaşıp fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Fred’den ısrarla forma isteyen minik taraftar “NO” cevabını alınca üzüldü.

Miniğin, “No mu? Allah razı olsun” dediği anlar sosyal medyada da çok kez paylaşılarak görüntülenme aldı.

''FORMA VERİN''

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Görüntüleri izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime “Forma verin” çağrısında bulundu.

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fenerbahçe fred
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