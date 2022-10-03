Maçın ardından ilginç röportaj! Birbirlerinin sözlerinin aynısını söylediler

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İki oyuncunun da aynı açıklamaları yapması sosyal medyada espri konusu oldu.

FERDİ KADIOĞLU: MAÇI İLK YARI KOPARABİLİRDİK

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi. Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.

LINCOLN HENRIQUE: MAÇI İLK YARI KOPARABİLİRDİK

Lincoln, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." dedi.



