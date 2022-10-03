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Maçın ardından ilginç röportaj! Birbirlerinin sözlerinin aynısını söylediler

03.10.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Lincoln Henrique sosyal medyada gündem oldu. Maç boyunca iyi bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'nun röportajının ardından mikrofon başına geçen Lincoln Henrique, Ferdi Kadıoğlu'nun söylediklerinin birebir aynısını söyledi.

Maçın ardından ilginç röportaj! Birbirlerinin sözlerinin aynısını söylediler
Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İki oyuncunun da aynı açıklamaları yapması sosyal medyada espri konusu oldu.

FERDİ KADIOĞLU: MAÇI İLK YARI KOPARABİLİRDİK

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Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi. Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.

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LINCOLN HENRIQUE: MAÇI İLK YARI KOPARABİLİRDİK

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Lincoln, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." dedi.


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