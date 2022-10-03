Maçın ardından ilginç röportaj! Birbirlerinin sözlerinin aynısını söylediler

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İki oyuncunun da aynı açıklamaları yapması sosyal medyada espri konusu oldu.
Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi. Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.
Lincoln, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." dedi.
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