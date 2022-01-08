SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Maçın önüne geçen olay! Galatasaray-Giresunspor maçında taraftar isyan etti

Maçın önüne geçen olay! Galatasaray-Giresunspor maçında taraftar isyan etti

08.01.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti. Galatasaraylı taraftarların büyük ilgi gösterdiği maça oyuncular değil stadyum damga vurdu. İstanbul'da hava sıcaklığının 10 derecenin altında olmasına rağmen stadyumun ısıtıcıları çalışmadı. Bu olaya tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaştı. İşte detaylar...

Maçın önüne geçen olay! Galatasaray-Giresunspor maçında taraftar isyan etti

Süper Lig'de 20. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın Giresunspor'u Nef Stadyumu'nda ağırladığı maçın önüne hava sıcaklığı geçti. Galatasaraylı taraftarlar stadyum yönetimine sosyal medya hesaplarından isyan etti.

HAVA SICAKLIĞI 10'UN ALTINDA

FIl8nNMXwAcjIC9

İstanbul'da oynanan Galatasaray-Giresunspor maçında hava sıcaklığı 10 derecenin altındaydı. Buna rağmen stadyum yönetiminin ısıtıcıları açmamasından dolayı üşüyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi.

"GOL ATAMIYORSUNUZ BARİ ISITICILARI AÇIN"

sdgsg

Galatasaraylı bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı, "Gol atamıyorsunuz bari ısıtıcıları açın donduk" tweeti sosyal medyada gündem oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın sen Cengiz! Sosyal medyada paylaşmayan kalmadıNe yaptın sen Cengiz! Sosyal medyada paylaşmayan kalmadı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gedson Fernandes'te işlem tamam! Geri dönmek için gün sayıyorGedson Fernandes'te işlem tamam! Geri dönmek için gün sayıyor
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var

Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

F.Bahçe'nin teklif yaptığı Löw'den açıklama geldi!

F.Bahçe'nin teklif yaptığı Löw'den açıklama geldi!

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Volkan Demirel hakeme ateş püskürdü!

Volkan Demirel hakeme ateş püskürdü!

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.