Maçın önüne geçen olay! Galatasaray-Giresunspor maçında taraftar isyan etti

Süper Lig'de 20. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın Giresunspor'u Nef Stadyumu'nda ağırladığı maçın önüne hava sıcaklığı geçti. Galatasaraylı taraftarlar stadyum yönetimine sosyal medya hesaplarından isyan etti.

HAVA SICAKLIĞI 10'UN ALTINDA

İstanbul'da oynanan Galatasaray-Giresunspor maçında hava sıcaklığı 10 derecenin altındaydı. Buna rağmen stadyum yönetiminin ısıtıcıları açmamasından dolayı üşüyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi.

"GOL ATAMIYORSUNUZ BARİ ISITICILARI AÇIN"

Galatasaraylı bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı, "Gol atamıyorsunuz bari ısıtıcıları açın donduk" tweeti sosyal medyada gündem oldu.



