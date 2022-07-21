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Maçın skorundan çok bu olay konuşuldu! 90 dakika boyunca...

21.07.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Jorge Jesus'un kenardaki hareketleri, hamleleri ve ortaya konan oyun dikkat çekti. Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı maçın skorundan çok Jorge Jesus'un hareketlerini konuştu.

Maçın skorundan çok bu olay konuşuldu! 90 dakika boyunca...

Fenerbahçede teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçına damga vurdu. 90 dakika boyunca 1 dakika bile yedek kulübesinde oturmayan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe taraftarından tam not almayı başardı.

"JESUS HALA BAŞARIYA AÇ"

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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki ilk resmi maçı olması sebebiyle yurt dışından birçok gazete bu karşılaşmayı yakından takip etti. Jorge Jesus için ''Başarıya hala aç'' başlığı atan gazeteler, Portekizli teknik adamı göklere çıkardı. 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmayan ve neredeyse oyuncular kadar ter döken Jorge Jesus'a övgüler yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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