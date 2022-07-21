Maçın skorundan çok bu olay konuşuldu! 90 dakika boyunca...

Fenerbahçede teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçına damga vurdu. 90 dakika boyunca 1 dakika bile yedek kulübesinde oturmayan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe taraftarından tam not almayı başardı.

"JESUS HALA BAŞARIYA AÇ"

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki ilk resmi maçı olması sebebiyle yurt dışından birçok gazete bu karşılaşmayı yakından takip etti. Jorge Jesus için ''Başarıya hala aç'' başlığı atan gazeteler, Portekizli teknik adamı göklere çıkardı. 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmayan ve neredeyse oyuncular kadar ter döken Jorge Jesus'a övgüler yağdı.



