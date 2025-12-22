SPOR

Maçkolik kime ait? Ortaklık yapısı ve sahiplik detayları

Futboldan basketbola, voleyboldan Formula 1’e kadar geniş bir spor yelpazesinde canlı skor, istatistik ve analiz hizmeti sunan Maçkolik, spor severlerin yoğun ilgi gösterdiği bir platform olarak dikkat çekiyor. Instagram ve X hesaplarından milyonlara ulaşan Maçkolik, borsaya açık bir şirket olarak da faaliyet gösteriyor. Söz konusu spor platformun ortaklık yapısı, hissedar dağılımı ve şirket yapısına dair tüm detaylar ise haberimizde.

2001 yılında kurulan Maçkolik, yalnızca canlı skor takibiyle sınırlı kalmayarak derinlemesine istatistikler, maç öncesi tahminler, takım ve oyuncu performans analizleriyle de öne çıkıyor.

Arayüzüyle daha hızlı ve sade bir kullanım hedefleyen Maçkolik, sosyal medya kanallarındaki yüksek etkileşimiyle de Türkiye’de dijital spor içeriklerinin en güçlü markalarından biri olmayı başardı.

MAÇKOLİK NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Maçkolik'in hem mobil uygulaması hem de internet sitesi aktif olarak sporseverler tarafından kullanılıyor. Maçkolik'in Instagram ve X hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunuyor. Özellikle anlık skor takibi için tercih edilen Maçkolik, yeni ara yüzüyle dikkat çekiyor.

MAÇKOLİK NE DEĞİLDİR?

Türkiye'nin en büyük spor platformu olan Maçkolik, insanların herhangi bir spor müsabakası veya daha farklı bir seçenekle bahis yapabildiği bir bahis sitesi değildir. Bu bağlamda bir girişimi ya da lisansı bulunmamaktadır. Öte yandan herhangi bir kamu kuruluşuyla doğrudan bağlantısı bulunmaz, özel bir teşebbüstür. 26 Ocak 2023 tarihinden itibaren #MACKO ismiyle Borsa İstanbul'da işlem görmektedir

MAÇKOLİK'İN ORTAKLIK YAPISI NASIL?

Maçkolik'in ortaklık yapısına dair bilgiler, Maçkolik tarafından açık bir şekilde aktarılmıştır. Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Maçkolik'in en büyük ortağıdır.Maçkolik'in tüm ortaklık yapısı aşağıdaki gibi listelenmiştir;

  • Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.
  • Matchzone Teknoloji A.Ş.
  • Abulkadir Emre Uğurlu
  • DİĞER

MAÇKOLİK'İN ORTAKLIK YAPISINA DAİR DETAYLAR

Maçkolik'in ortaklık yapısına dair detaylar şu şekildedir;

Şirketin %51'lik payı Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nindir.

Şirketin %9'u Matchzone Teknoloji A.Ş.'nindir.

Şirketin %6'lık bölümü Abdülkadir Emre Uğurlu'ya aittir.

Maçkolik'in yaklaşık %34'ü de borsada halka açılmıştır.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri halka açıktır.

MAÇKOLİK KİMİN?

Maçkolik, son dönemde Türkiye'nin önde gelen içerik ve medya platformlarını bünyesine katmasıyla adından söz ettiren, Türkiye'nin en büyük dijital medya kuruluşlarından Mediazone bünyesine ait bir platform. Mediazone bünyesinde, ayrıca kendi alanının en önemli mecraları Onedio, Mynet, Yemek.com, Webtekno, Tv Ekstra ve Mediazone Games bulunmaktadır.

Mediazone CEO'su, Türkiye'nin önden gelen girişimcilerinden biri olarak bilinen Kadir Kaan Kayabalı'dır.

