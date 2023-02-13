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Maçlar ne zaman başlayacak 2023, hangi tarihe ertelendi? TFF duyurdu! Deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih!

13.02.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maçlar ne zaman başlayacak? 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası TFF'den Süper Lig ile ulusal spor organizasyonlarına yönelik açıklama yapıldı. Söz konusu duyurunun ardından vatandaşlar maçların durumunu arama motorlarında sorgulamaya devam ediyor. Peki, maçlar ne zaman başlayacak 2023, hangi tarihe ertelendi? Deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yapılan açıklama...

Maçlar ne zaman başlayacak 2023, hangi tarihe ertelendi? TFF duyurdu! Deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih!

Maçların ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama sonrası arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'e dair ayrıntılara da yer verildi. İşte, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından maçların ne zaman başlayacağına yönelik yapılan açıklama...

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi maçların ertelendiğini duyurdu. Büyükekşi: "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık." şeklinde yazılı bir açıklama yaptı.

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TFF'DEN 'SÜPER LİG' AÇIKLAMASI

Maçlar ertelendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, erteleme kararına yönelik açıklamada bulundu.

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Süper Lig’de yaptıkları 1 haftalık ertelemeyi uzattıklarını ve ligin 3, 4 Mart’ta başlamasını planladıklarını ifade eden Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Büyükekşi geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı; “Hafta başında yaptığımız açıklamada, bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki hafta sonuna ertelemiştik. Ama gördüğümüz kadarıyla acımız çok büyük. Hala enkaz altına binlerce vatandaşımız var. Bugün itibariyle bu maçları 3, 4 Mart’tan itibaren başlatma kararı aldık. İnşallah o zamana kadar bu yapılacak çalışmalar ve kulüplerimizin desteğiyle o tarihte başlatabiliriz diye ümit ediyoruz. Bu konuda verilecek kararlarda da her zaman Kulüpler Birliğimiz ile beraber hareket edeceğiz. Yarın 1’inci Lig Kulüpler Birliği, Salı günü 2 ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geleceğiz. Futbolun paydaşlarının her zaman beraber hareket etme konusunda arzularını, önerilerini TFF olarak dinleyeceğiz. Ona göre ortak kararlarımızı vereceğiz”

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