Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ertelendi mi? TFF'den beklenen açıklama geldi!

Maçların ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen sporseverler, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek açıklamayı bekliyordu. Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası, futbol liglerine de ara verilmiş ve ikinci bir açıklamaya kadar tüm organizasyonlar durdurulmuştu. Peki, Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ertelendi mi?

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından yapılan ilk açıklamada, lig maçlarının ertelenmesi yönünde karar aldındığı belirtilmişti. Fakat Mehmet Büyükekşi daha sonra yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ama gördüğümüz kadarıyla acımız çok büyük. Hala binlerce vatandaşımız var enkaz altında. Bu maçlarımızı (Süper Lig) 3-4 Mart tarihlerinden itibaren başlatmak için karar aldık. İnşallah o zamana kadar bu çalışmalar ve kulüplerimizin bu konudaki desteğiyle o tarihte başlatabiliriz diye umut ediyoruz.

Kararları da her zaman birlikte alarak, ortak hareket edeceğiz. Yarın 1. Lig, salı 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geleceğiz. Futbolun paydaşlarını, birlikte hareket etme konusunda arzularını dinleyip ortak kararlarımızı vereceğiz."

HATAYSPOR VE GAZİANTEP FK LİGDEN ÇEKİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen takımlar arasında bulunan ve Süper Lig'de oynayanan Hatayspor ile Gaziantep FK, ligden çekilme alarak TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekilme taleplerini onayladı.

