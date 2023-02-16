SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ertelendi mi? TFF'den beklenen açıklama geldi!

Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ertelendi mi? TFF'den beklenen açıklama geldi!

16.02.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig maçları ertelenmişti. Sporseverler maçların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladılar. Deprem felaketi sonrasında Hatay ve Gaziantep FK kulüpleri ligden çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ndan Süper Lig maçlarıyla ilgili açıklama geldi. Peki, Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ertelendi mi? İşte detaylar...

Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ertelendi mi? TFF'den beklenen açıklama geldi!

Maçların ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen sporseverler, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek açıklamayı bekliyordu. Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası, futbol liglerine de ara verilmiş ve ikinci bir açıklamaya kadar tüm organizasyonlar durdurulmuştu. Peki, Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ertelendi mi?

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından yapılan ilk açıklamada, lig maçlarının ertelenmesi yönünde karar aldındığı belirtilmişti. Fakat Mehmet Büyükekşi daha sonra yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ama gördüğümüz kadarıyla acımız çok büyük. Hala binlerce vatandaşımız var enkaz altında. Bu maçlarımızı (Süper Lig) 3-4 Mart tarihlerinden itibaren başlatmak için karar aldık. İnşallah o zamana kadar bu çalışmalar ve kulüplerimizin bu konudaki desteğiyle o tarihte başlatabiliriz diye umut ediyoruz.

SÜPER-LİG-NEWSLETTER-800x440

Kararları da her zaman birlikte alarak, ortak hareket edeceğiz. Yarın 1. Lig, salı 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geleceğiz. Futbolun paydaşlarını, birlikte hareket etme konusunda arzularını dinleyip ortak kararlarımızı vereceğiz."

HATAYSPOR VE GAZİANTEP FK LİGDEN ÇEKİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen takımlar arasında bulunan ve Süper Lig'de oynayanan Hatayspor ile Gaziantep FK, ligden çekilme alarak TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekilme taleplerini onayladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözleri doldu: 'Erden Timur ile görüştük ve...'Gözleri doldu: 'Erden Timur ile görüştük ve...'
Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!
Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!
Anahtar Kelimeler:
tff maçlar ne zaman başlayacak Süper Lig 10 süper li da,

En Çok Okunan Haberler

248. saatte mucizenin adı olan Aleyna'dan tek cümlelik mesaj

248. saatte mucizenin adı olan Aleyna'dan tek cümlelik mesaj

Depremin ilk anları polis telsizi: Binalar çöktü, patlamalar oluyor

Depremin ilk anları polis telsizi: Binalar çöktü, patlamalar oluyor

Atsu'nun menajerinden çok sert sözler! ''11 gün oldu, bir kişiyi bile aramadın''

Atsu'nun menajerinden çok sert sözler! ''11 gün oldu, bir kişiyi bile aramadın''

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza gönülleri fethetti

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza gönülleri fethetti

Gökhan Zan 'En çok yanımda duran o' dedi Fatih Terim gündem oldu

Gökhan Zan 'En çok yanımda duran o' dedi Fatih Terim gündem oldu

Galatasaray'da Icardi tehlikesi bacayı sardı!

Galatasaray'da Icardi tehlikesi bacayı sardı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.