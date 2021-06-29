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Maçta kavga çıktı! Soyunma odasında devam etti

29.06.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor takımları arasındaki maçta saha içinde başlayan tartışma soyunma odasına taşındı. Futbolcular soyunma odalarının camlarını kırıp, korkulukları söktü.

BAL 1'inci Bölge 6'ncı Grup'ta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürselspor, Çilimli İlçe Stadyumu'nda hafta sonu karşı karşıya geldi. Gruptan çıkan ve 3 Lig'e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmada, Çilimli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde birbirlerine hakaretlerde bulunarak tartıştı. Polis ve görevlilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcuların kavgası soyunma odasına da taşındı. Futbolcular burada da kavga ederken, soyunma odasına götürülen Karamürselspor’dan bazı futbolcular demir parmaklıkları ve camları kırdı. Polis, futbolcuları güçlükle yatıştırdı. (DHA)

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