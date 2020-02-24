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Maçta şok sakatlık! Kafatası kırıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 24.02.2020 10:26 | Son Güncelleme

Yeni Sanayispor-Etispor maçında sakatlanan Yeni Sanayisporlu Anıl Çelik'in kafatası kırıldı ve talihsiz futbolcu ameliyata alındı.

Maçta şok sakatlık! Kafatası kırıldı

Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda oynanan Yeni Sanayispor-Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpışan Yeni Sanayispor’lu Anıl Çelik yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Anıl Çelik’in kafatasının kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Anıl Çelik’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan başarılı futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Anıl Çelik Etispor

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