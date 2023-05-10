YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Maden ocağındaki toprak kayması kameralara yansıdı

Maden ocağındaki toprak kayması kameralara yansıdı

10.05.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı yerüstü maden ocağındaki toprak kayması anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maden ocağındaki toprak kayması kameralara yansıdı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Manisa’nın Soma ilçesi Darkale bölgesinde bulunan bir yerüstü maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılarak Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Toprak altında kalan ve hayatını kaybettiği tespit edilen Feyiz Acar isimli işçinin cenazesi de ekiplerin çalışmalarının ardından göçük altından çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.

TOPRAK KAYMASI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Maden ocağındaki toprak kayması anı bölgede çalışan bir iş makinesi operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde toprak kayması sonucu oluşan toz bulutu ve toprağın altında kalan iş makineleri görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da yer üstü maden ocağındaki toprak kaymasında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandıManisa'da yer üstü maden ocağındaki toprak kaymasında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Edirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldüEdirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldü
Uşak Üniversitesi kalitesini tescillediUşak Üniversitesi kalitesini tescilledi
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 10 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:57
Öğle
13:12
İkindi
17:02
Akşam
20:17
Yatsı
21:47

Manisa Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Çarşamba

Ihlamur eczanesi
Demirci
Spil eczanesi
Sehzadeler
Şifa eczanesi
Gordes
Manisa sağlik eczanesi
Yunusemre
Sarigedik eczanesi
Salihli
Cengiz eczanesi
Sarigol
Şanlier eczanesi
Saruhanli
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.