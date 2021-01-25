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Maden şehidi Ramazan Toprak için Kur-an okutuldu

25.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde 11 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen iş kazasında şehit olan Ramazan Toprak için Kur-an merasimi düzenlendi.25 Ocak 2021 tarihinde TTK Gelik İşletmesi’nde sabah vardiyasında düzenlenen Kur-an merasimine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, TTK Karadon Müessesesi Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Recep Ayyıldız, Gelik İşletme Müdürü Batuhan Türkyaşar, Üretim Başmühendisi Murat Karagöl, Başmühendisler Birkan Tank ve Zafer Çığır, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Yönetim Kurulu, mühendisler, nezaretçiler ve sabah vardiyasında çalışan maden işçileri katıldı.Şehit madenci için okunan Kur-an sonrasında maden şehidi Ramazan Toprak ve tüm maden şehitleri için yapılan duaların ardından madenciler üretim için ocağa indi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde 11 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen iş kazasında şehit olan Ramazan Toprak için Kur-an merasimi düzenlendi.
25 Ocak 2021 tarihinde TTK Gelik İşletmesi’nde sabah vardiyasında düzenlenen Kur-an merasimine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, TTK Karadon Müessesesi Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Recep Ayyıldız, Gelik İşletme Müdürü Batuhan Türkyaşar, Üretim Başmühendisi Murat Karagöl, Başmühendisler Birkan Tank ve Zafer Çığır, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Yönetim Kurulu, mühendisler, nezaretçiler ve sabah vardiyasında çalışan maden işçileri katıldı.
Şehit madenci için okunan Kur-an sonrasında maden şehidi Ramazan Toprak ve tüm maden şehitleri için yapılan duaların ardından madenciler üretim için ocağa indi.

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