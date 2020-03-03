Madencilerin 6 gündür eylem yaptığı ocağı işleten şirketten açıklama:

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 40 işçinin yerin 140 metre altında iş bırakma eylemi yaptığı maden ocağını işleten özel firma, çözüme katkı sağlayabilecek tüm tarafların uzlaşı için madencilerle iletişim kurmasına rağmen sonuca varılamadığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, işletmenin patlayıcı kullanım izin belgesinin 25 Kasım 2019'da iptal edilmesi nedeniyle ocak üretim faaliyetlerine uzun bir süre ara vermek zorunda kalındığı aktarıldı.

Yetişmiş nitelikli personeli kaybetmemek ve çalışma barışının bozulmaması için tüm çalışanların bu tarihten itibaren ücretli idari izne gönderilip ücret tahakkuklarının gerçekleştirildiği duyurulan açıklamada, işçilerin çalışılmayan yaklaşık 3 aylık dönemde örgütlendirilerek bir sendikaya üye olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Söz konusu sendika ile sorun yaşanmaması adına da personelin çalışmadıkları dönemler dahil olmak üzere tüm ücret alacakları ödenmiş, bugün itibarıyla mevcut personelin Ocak 2020 maaşları da hesaplarına yatırılarak işçilere karşı herhangi bir ücret-maaş borcumuz bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.