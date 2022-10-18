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Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu

18.10.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir oğlu da uzman çavuş olarak görev yapan baba Yusuf Özçelik: - "Telefonum hiç susmadı. 200'ün üzerinde aranmışım. Dün akşam Sayın Bakanımız Hulusi Akar Bey ile görüştüm, başsağlığı dileklerini iletti"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi gibi asker olmak isteyen ancak Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçi Rahman Özçelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Baba Yusuf Özçelik, AA muhabirine, ikisi kız 4 evladı olduğunu, büyük oğlu Süleyman'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak Suriye'de görev yaptığını ifade etti.

Asker oğlunun mesleğini çok sevdiğini dile getiren Özçelik, "(Rahman Özçelik) O da, 'Ağabeyim asker, ben de gideceğim' diye söyledi. Annesi göndermek istemedi, 'Bize kim bakacak' dedi. Annesini kıramadı." dedi.

Oğlu Rahman'ın 2019'da internet üzerinden başvurarak TTK'ye girdiğini aktaran Özçelik, yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra bu acı olayın yaşandığını söyledi.

Özçelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, oğlunun cenaze törenine katıldığını belirterek, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yaptı, hep buralardaydılar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok bakanın da kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Özçelik, "Telefonum hiç susmadı. 200'ün üzerinde aranmışım. Dün akşam Sayın Bakanımız Hulusi Akar Bey ile görüştüm, başsağlığı dileklerini iletti. Allah razı olsun." diye konuştu.

Özçelik, patlamada hayatını kaybeden diğer madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

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